Shërbimi sekret amerikan zbulon detaje të vizitës së presidentit Trump në Azi

Siguria e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përgjegjësi e Shërbimit Sekret (Secret Service), agjenci kjo federale e sigurisë që kryen misione hetuese dhe mbrojtëse.

Ndër të tjera, Shërbimi sekret ruan nga afër edhe Presidentin Donald Trump dhe tërë familjen dhe vendbanimet e tij, private dhe ato që i përkasin shtetit. Gjithashtu, ky institucion kujdeset për sigurinë e Presidentit edhe në udhëtimet jashtë vendit.

Kështu ka ndodhur edhe me vizitën e Trump në disa shtete të kontinentit të Azisë, vizitë maratonë që filloi sot dhe është më e madhja e tillë e një Presidenti amerikan në 25 vitet e fundit, përcjell Gazeta Metro.

Gjatë vizitave në Japoni, Kore Jugore, Kinë, Vietnam e Filipine, Presidenti do të transportohet – atëherë kur ka nevojë – me makinën e tij presidenciale që njihet me nofkën ‘Bisha’, e cila do të shoqërohet me disa vetura të mëdha të Shërbimit Sekret, që do të sigurojnë mbarëvajtjen e vizitës së Presidentit në Azi.

Shërbimi Sekret ka shpërndarë në Twitter fotografi ku shihen makinat e Trump që transportohen me avion gjigant drejt Azisë. Vizita do të përfundojë më 13 nëntor.