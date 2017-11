Shërbim me bikini, kafeneja e preferuar e meshkujve (Foto)

Në një kafene në qytetin Phoenix të Arizonës, kamerierët janë më të preferuarat e meshkujve pasi shërbejnë të veshura me bikini.

‘Bikinibeansespress’ quhet biznesi, i cili u zgjerua edhe në qytetin e Tampa e Washington prej pamjes së femrave.

Edhe pse ato janë të veshura me rroba banje, askush nuk ka të drejtën ti prekë apo të bëjë gjeste të pahijshme me to.

Në faqen e tyre zyrtare online tregojnë se qëllimi i vetëm i këtij shërbimi është që të inspirojnë njerëzit për të shijuar jetën dhe pijet që ato u ofrojnë.

Përveç komenteve pozitive, kafeneja është përballur edhe me reagime të rënda, si ai i zyrtarit të Tampa, i cili thotë se është munduar gjithnjë që ti mësojë vajzat për të konkurruar në cdo formë e më pas i sheh duke kënaqur sytë e meshkujve.

Ideja erdhi nga Regina, një nga pronaret e cila kuptoi se diçka po i mungonte qytetarëve dhe vendosi të bëjë diçka të tillë.