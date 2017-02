“Shën Tereza”, dridhi landin bavarez

Shoqata Kulturore Humanitare Shqiptaro-Gjermane “Shën Tereza” nga Altottingu festoi 9 vjetorin e pavarësisë

Shqiptarët në Altötting, Mühldorf, Traunstein, Rosenheim, Pfarrkirchen e rrethinë të bashkuar rreth shoqatës “Shën Tereza” në Altotting, me 11.02.2017 në Ristorante Pizzeria “PALERMO” në Muhldorf u organizua manifestimin kulturor për nderë të 9 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Manifestimi filloi me intonimin e himnit shtetëror të Kosovës (për herë të parë edhe me tekst), për të vazhduar me himnin kombëtar “Rreth flamurit…”, të kënduar nga të gjithë të pranishmit në salen e madhe të restorantit “Palermo”.

Programin artistik e udhëhoqi në mënyrë briliante moderatorja Shyhrete Baliu-Blakaj, e bija e veprimtarit Fadil Baliu, e lindur dhe rritur në shtetin gjerman. Moderatorja e programit fillimisht për një fjalë përshëndetëse e ftoi kryetarin e Shoqatës Kulturore Humanitare Shqiptaro-Gjermane “Shën Tereza”, zotin Imer Kurti, i cili pas urimit për festën e pavarësisë, i falënderoi të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet, duke ju dëshiruar mirëseardhje dhe argëtim të këndshëm me programin e pasur artistik.

Më pas, për nga një fjalë rasti u ftuan mysafirët e nderit nga Italia; Rizah Hykolli (kryetar i Shoqatës Atdhetare “Nënë Tereza” nga Concordia Sagittaria), Florim Zeqa (Gazetar dhe Analist i pavarur) dhe Hamit Kurti (veprimtar).

Pjesa e parë e programit artistik filloj me këngën “Vallet e vendit tim” nga këngëtari i ri, por shumë i talentuar Dardan Kurti, i përcjellë nga ansambli i valleve të shoqatës “Shën Tereza” nga Altottingu.

Rapsodët e njohur Adem Berisha dhe Fadil Hakolli i kënduan dy këngë folklorike nga repertoari i tyre i pasur burimor,…për të vazhduar me këngën “Mos ma prek ti shkja Drenicën”, të interpretuar për mrekulli nga vogëlushja Valentina Kurti në duet me motrën e saj Lindën, këngë e cila ngjalli emocione të fuqishme nga të pranishmit në sallë.

Në vazhdim, radha i erdhi grupit recitues të shoqatës me katër poezi të zgjedhura. Arbesa Kurti recitoi poezinë “Gjaku shqiptar” nga poeti Besnik Palnikaj, Dardan Kurti recitoj poezinë “Të bukurat e gurit” nga poeti Rexhep Hoxha, Blerina Selimi recitoi poezinë “Krenohu atdhe” dhe Valentina Kurti” poezinë “Legjendë ndër mote” nga poeti Hamdi Kurti.

Pjesa e parë e programit artistik u mbyllë me potpuri vallesh nga grupi artistik i shoqatës “Shën Tereza” nga Altottingu.

Më në fund i erdhi radha ëmbëlsirës, që dhuroi pjesa e dytë e programit artistik me yjet e estradës shqiptare; Beqir e Armis Telaku dhe Driton e Bahri Kamerolli. Zëri i bukur i yllit të muzikës shqiptare Beqir Telaku i përcjellë me muzikën ritmike të Armis Telakut dhe Driton Berjanit u përcollën me vallëzim të përbashkët të bashkatdhetarëve deri në orët e para të mëngjesit të 12 shkurtit 2017.

Pa dyshim, atmosferën në sallë e elektrizoi ylli i estradës shqiptare, këngëtari më i dashur dhe më i kërkuar i mërgatë sonë, i madhi Beqir Telaku. Secila këngë e tij më e mirë se tjetra, më e këndshme dhe tërheqëse për mërgimtarët, por kënga e “Pavarësisë” dhe “Dy tupana n’derë të kullës” emocionuan tej mase mërgimtarët që me dekada fizikisht ndodhen jashtë atdheut, por me zemër e shpirt gjithmonë i qëndruan besnik vendlindjes së tyre të shenjtë.

Pas shenjtërimit të Nënë Terezes me 5 shtator 2016 nga Selia e shenjtë-Vatikani, Shoqata Kulturore Humanitare Shqiptaro-Gjermane nga Altottingu (Landi i Bavarisë-Gjermani), është shoqata e parë në rruzullin tokësor që pagëzohet me emrin “Shën Tereza”.

Ideja për themelimin e shoqatës me këtë emër, rrjedhë prej kryetarit Imer Kurti, veprimtarit dhe udhëheqësit të grupit të pavarur artistik “Drenica”, me një traditë të gjatë veprimi në shtetin italian.

Pas sukseseve të shumta në skenat e mërgatës shqiptare dhe ndërkombëtare në Itali, dy vite më parë familja atdhetare e Imer Kurtit (Abri e epërme-Drenas, me traditë të gjatë artistike), për shkaqe ekonomike detyrohet të zhvendoset në shtetin gjerman.

Edhe përkundër vështirësive dhe peripecive të shumta të vendosjes dhe adaptimit në rrethanat e reja në shtetin gjerman, Imer Kurti asnjëherë nuk e ndërpreu veprimtarinë artistike dhe lidhjet me bashkëveprimtarët e mëparshëm, me pjesëmarrjen e grupit artistik “Drenica” në aktivitetet e shoqatës “Nënë Tereza” në Concordia Sagittaria” dhe shoqatat tjera të pjesës veriore të Italisë.

Vlen për t’u theksuar se në këtë aktivitet kulturor, prezent ishin edhe veprimtar dhe afarist të dalluar në mërgatë, si: politologu dhe biznesmeni Adam Olluri, veprimtarët Skënder Baraliu, Fadil Baliu, Mentor Mazrekaj, afaristi Florim Berisha (pronar i Pizzerisë “ADRIA” në Emerting), etj.

Këtë mbrëmje festive e karakterizuan disa gjëra, duke filluar nga organizimi i shkëlqyeshëm i stafit të shoqatës “Shën Tereza”, prezenca e madhe bashkatdhetarëve nxjerri në pah dashurinë ndaj atdheut dhe respektin ndaj pavarësisë së Republikës së Kosovës, gërshetimin e vlerave artistike dhe kombëtare duke filluar nga fjala, vallet dhe këngët e bukura shqipe.

Organizim brilant i këtij manifestimi nga ana e stafit të shoqatës ,,Shën Tereza”, përformanca e shkëlqyer e grupit artistik “Drenica” dhe prezantimin në nivelin më të lartë të yjeve të muzikës popullore Beqir Telaku dhe Bahri Kamerolli e elektrizuan atmosferën në sallë, duke shkaktuar emocione të pa përshkruara me fjalë, të përcjella me duartrokitje të gjata të bashkatdhetarëve të shumti në sallë, apo shprehur ndryshe, kësaj radhe “Shën Tereza”, dridhi landin bavarez, duke dhënë shembullin më të mirë të organizimit të festës shtetërore.

Krejt në fund, ja vlen për të përmendur edhe zotin Gazmend Blakaj i cili është përkujdesur për pritjen e mysafirëve, mbajtjen e rregullit dhe ndihmën në përgatitjen skenike të ambientit festiv në sallën e madhe të restorantit “Palermo”.

Florim ZEQA