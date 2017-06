Shefja e BE-së në Kosovë pjesë e aksionit të largimit të mbeturinave në Gërmi (Video)

Veshjen dhe këpucët me take nuk i ka fort të përshtatshme për aktivitetin që ka shkoi ta ndërmarrë të premten në parkun e Gërmisë në Prishtinë.

Megjithatë një bluzë më sportive dhe dorëzat ia siguruan shefes së zyrës së BE-së në Kosovë, Natalya Apostolova.

Bashkë me të rinjtë e organizatës “Let’s Do it Kosova “ ajo po pastroi parkun nga mbeturinat që qytetarët e pandërgjegjshëm hodhën andej.

Për këtë Apostolova po bën apel që mjedisi dhe ajri të mbrohen sa më shumë.