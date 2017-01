Të paktën 5 të vrarë nga të shtënat në aeroportin e Floridas

Pesë persona janë vrarë nga një sulmues me armë zjarri në aeroportin Fort Launderdale në Florida, thanë zyrtarët.

Ngjarja ndodhi në zonën e bagazheve në Terminalin 2 pak para orës 1300 me orën lokale ka konfirmuar aeroporti

Pesë veta janë vrarë dhe një person ndodhet në burg, tha policia. Një tjetër person duket të jetë nxjerrë nga skena me duar të lidhura pak kohë më vonë.

Qindra njerëz qëndruan në pistë ndërkohë që një numër i makinave të policisë dhe ambulancat ngarendën në skenë.

Trembëdhjetë persona janë lënduar dhe janë dëgjuar në spitalet lokale, thanë zyrtarë të policisë, bën të ditur BBC.

Zyrtarë të aeroportit thanë në rrjetin social twitter se “kishte një incident” në zonën e bagazheve në Terminalin 2.

Njoftime të ndryshme në mediat sociale – përfshirë edhe publikimin në twitter të ish zëdhënësit të Shtëpisë së Bardhë, Ari Fleischer, përshkruan të shtënat.

Një stacion televiziv i Miamit ka postuar në twitter pamjet duke pohuar se ato janë regjistruar nga pjesa e brendshme e terminalit të bagazheve, njofton BBC.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017