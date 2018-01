ShBA-Haradinajt: Nuk e bllokojmë asnjë iniciativë të Rusisë për Specialen

Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë përcjellë alarmin tek autoritetet e Kosovës se mund të vihet në funksion “Plani B” për formimin e Gjykatës Speciale, i cili ishte përmendur edhe dy vjet më parë, kur autoritetet refuzonin të jepnin votën pro saj.

Mesazhi është përcjellë nga ushtruesi i detyrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë, Stephen Banks, shkruan sot Koha Ditore.

Burime të gazetës në Zyrën e kryeministrit kanë treguar, të enjten, se Banks ka zhvilluar këtë javë disa takime me krerët e institucioneve, të cilëve ua ka rikujtuar pasojat që do t’i pësonte Kosova nga shfuqizimi i Ligjit për Specialen.

“Ushtruesi i detyrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë, Banks, ka takuar dje në mesditë kryeministrin Haradinaj, të cilit ia ka bërë të qartë pasojat që do të kishte shfuqizimi i Ligjit për Gjykatën Speciale. Troç i ka thënë se, në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara nuk do të bllokojnë asnjë iniciativë të Rusisë që lidhet me krijimin e një gjykate të ngjashme”, ka thënë ky burim.