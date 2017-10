ShBA e ISIS, me deklarata të kundërta për sulmuesin e Las Vegasit

Pak orë pas tragjedisë së ndodhur në Las Vegas, nëpër rrjetet sociale, disa llogari, që mendohet se janë të afërta me ISIS-in, publikuan një lajm që autoritetet amerikane e mohojnë.

Sipas këtij lajmi, Stephen Paddock ishte konvertuar në mysliman para disa muajsh.

Kjo u përhap me shpejtësi nga mediat amerikane, aq sa detyruan autoritetet vendase që të dalin me një deklaratë e të njoftojnë me bindje se autori i masakrës që la 58 të vdekur dhe 200 të plagosur nuk ka lidhje me ekstremizmin islamik.

“Nuk ka asnjë të dhënë, asnjë fakt a provë që të lidhë vrasësin e Las Vegasit me grupe terroriste ndërkombëtare”, thanë autoritetet amerikane, shkruan tch.

Ndërkohë, Hillary Clinton, pasi shprehu ngushëllimet për familjarët e viktimave, u kërkoi amerikanëve që të gjejnë forcë dhe të kundërshtojnë ligjet për armëmbajtjen.

“Dhimbja është e madhe! Duhet ta lemë mënjanë politikën dhe të marrim qëndrim të qartë kundër Shoqatës Kombëtare të Armëve dhe të punojmë së bashku për të shmangur tragjedi të ngjashme në të ardhmen”, u shpreh ish-Sekretarja e Shtetit.

Shoqata e Armëve, ose NRA (National Rifle Association) është lobuesja kryesore dhe tejet e fuqishme kundër shtrëngimit të ligjeve për armëmbajtjen.