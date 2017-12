ShBA do të shqyrtojë bashkëpunimin ushtarak dhe të zbulimit të vendeve të Ballkanit me Rusinë

Ministria amerikane e mbrojtjes së bashku me Departamentin e Shtetit, me urdhër të kongresit të ShBA-së gjatë vitit të ardhshëm do të bëjë vlerësimin e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor me ShBA-së, por edhe federatën ruse në fushën e mbrojtjes, ndërsa raportin për këtë do t’i përcjellë komisioneve përgjegjëse të trupit ligjvënës, raporton Kosova.info.

Siç theksohet në ligjin federal, i cili javën e kaluar ka hyrë në fuqi, precizohet buxheti dhe planet për mbrojtjen e ShBA-së për vitin 2018, ndërsa raporti do të përmbajë edhe informacione të detajuara për bashkëpunimin ushtarak BH, Kosovës, Serbisë si dhe Maqedonisë me Rusinë.

“Raporti do të duhet të përmbajë vlerësimin e bashkëpunimit të sigurisë së të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor me Rusinë dhe atë listën e armatimit, sistemeve mbrojtëse dhe teknologjisë ushtarake në vlerë milionësh apo më shumë dollarë që kanë marrë apo blerë ndonjë shtet i Ballkanit perëndimor nga viti 2012. Përshkrimi i pjesëmarrjes së forcave ushtarake në stërvitjet me Rusinë në të njëjtën kohë, si dhe përshkrimi i marrëveshjeve për bashkëpunim në të cilat kanë hyrë vendet e rajonit me Rusinë”, thuhet në Ligj transmeton agjencia Fena, transmeton Kosova.info.

Përveç kësaj, Qeveria e ShBA-së duhet të njoftojë Kongresin dhe me vlerësimet për “bashkëpunimin e kundërzbulimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor me Rusinë”, si dhe pasojat e një bashkëpunimi të tillë në interesat e ShBA-së dhe shteteve të NATO-së së rajonit dhe shteteve që kufizohen me Ballkanin Perëndimor.

Po ashtu do të kërkohen vlerësimet e njëjta dhe informatat për bashkëpunimin e shteteve me ShBA-së dhe përshkrimin e pjesëmarrjes dhe aktivitetet e katër shteteve në programin e NATO-s, veçanërisht Partneritetit për Paqe, ndërsa siç theksohet në dokument flitet gjerë për programin e reagimit për kërcënimeve të federatës ruse ndaj interesave të ShBA-së në tërë botën

Dokumenti të cilin ministria amerikane e Mbrojtjes dhe DASh do tu procedohet komiteteve të Kongresit do të jetë publik, por do të mund të ketë pjesë, që nuk do të jenë publike për opinionin. /Kosova.info/