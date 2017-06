Shantazhon një person, policia ia bastis shtëpinë

Policia e Prizrenit, gjatë ditës së martë ka njoftuar për një rast shantazhi kundër një mashkulli. Menjëherë pas kësaj ata kanë filluar me hetimin e rastit më tej.

Të njëjtën kohë është bërë edhe një bastisje në shtëpinë e të dyshuarit ku janë gjetur një pushkë automatike AK-47 me numër serik16193350 me dy karikatorë me 46 fishekë të kalibrit 7.62mm;

Një qese me lëndë të panjohur që dyshohet të jetë narkotik;

Disa kartela telefoni dhe telefon të markës LG.

Komunikata e plotë:

Prizren, 27 qershor

Me datën 27 qershor, në policinë e Prizrenit është iniciuar një rast i shantazhit kundër një të dyshuari mashkull. Hetuesit rajonal në koordinim me prokurorinë e shtetit kanë nisur me hetimin e rastit. Pas informacioneve të para është parë e arsyeshme që të kryhet bastisje në shtëpinë e të dyshuarit në fshatin Dobrusht me ç rast janë gjetur dhe sekuestruar:

Lidhur me gjetjet është informuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që i dyshuari të mbahet nën masën e arrestit policor.