Shantazhet seksuale, hetohet ministri britanik

Kryeministrja britanike Theresa May urdhëroi nisjen e një hetimi lidhur me pretendimet se një prej ministrave të saj i ka kërkuar sekretares të blejë lodra seksi për të, mes përpjekjeve kundër kulturës së shantazheve seksuale në politikë.

Sipas britanikes “Daily Mail”, Mark Garnier, ministër për tregtinë ndërkombëtare, i kërkoi sekretares së tij Caroline Edmondson të blinte dy vibratorë dhe gjithashtu ju referua asaj në mënyrë seksuale. Vete Garnnier i tha gazetës se komenti ishte pjesë e një bisede argëtuese lidhur me një program televiziv dhe se kërkesa drejtuar gruas ishte thjesht një shaka. Por sekretarja i mohoi pretendimet e zyrtarit të lartë. Ministri i Shëndetësisë Jeremy Hunt tha të dielën se Kryeministrja May i kishte kërkuar autoriteteve të zbulojnë nëse Garnier ka shkelur kodin e sjelljes së ministrave.

“Nëse do të rezultojë i vërtetë, incidenti është totalisht i papranueshëm. Autoritetet do të hetojnë nëse ka pasur shkelje të kodin ministerial. Prindërit e atyre studentëve që shpresojnë të gjejnë një punë në Westminster duhet të kenë besim se ata nuk do të bëhen shënjestër të sjelljeve të tilla”, tha Jeremy Hun, ministër i Shëndetësisë.

Raportimet për sjellje të papërshtatshme në politikën britanike e në industri të tjera, vërshuan pas lumit të akuzave kundër producentit hollivudian Harvey Weinstein.