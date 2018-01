Shala: Vrasja e Ivanoviqit e organizuar nga shërbimet sekrete serbo-ruse

Vrasja e politikanit serb në veri të Mitrovicës, Oliver Ivanoviq, ka shqetësuar institucionet e Kosovës, të cilat kanë marrë masa për ruajtjen e qetësisë dhe sigurisë në vend. Përfaqësuesit institucionalë dhe njohësit e sigurisë, besojnë se ky rast nuk do të ketë ndikim në situatën e përgjithshme të sigurisë, ngase vrasjen e Ivanoviqit, e konsiderojnë si “qërim hesapesh” mes përfaqësuesve politikë serbë.

Rasti i vrasjes së Oliver Ivanoviqit është pritur me shqetësim nga të gjitha institucionet në vend. Por, ky nuk është parë si një rast që mund të ndikojë në cenimin e sigurisë në vend. Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri, Haxhi Shala shpreh bindjen se kjo është një vrasje e organizuar nga shërbimet sekrete të Serbisë, të ndihmuara nga ato ruse, ndërkaq nuk beson se do të ndikojë në situatën e sigurisë. Shala ka besim tek institucionet e sigurisë në vend, por edhe tek qytetarët.

“Po besoj që Kosova i ka krijuar kapacitetet institucionale për t’u ballafaquar me çfarëdo situatë në vend. Por ajo që është me rëndësi është vetëdijesimi i qytetarëve dhe më nuk ka as parti politike, as liderë, as komunitet që mund të ndikojë te qytetarët për ta destabilizuar vendin, sepse qytetarët vetë nuk janë të interesuar për destabilitet, por janë të interesuar që të jetojnë të lirë dhe të punojnë për arritjen e objektivave të tyre”, tha Shala për Radio Kosovën.

Sipas njohësit të çështjeve të sigurisë, Naim Maloku, rasti i vrasjes së Ivanoviqit, nuk do të ketë ndonjë ndikim në situatën e sigurisë, ngase ai thotë se ky është një rast në vazhdën e rasteve të vazhdueshme të Serbisë, e cila në vazhdimësi i ka eliminuar njerëzit që në çfarëdo mënyrë kanë dhënë shenja se nuk i përmbahen politikës zyrtare të Serbisë.

“Nuk do të ketë ndikim të atij intensiteti që të shkaktojë vështirësi tek mekanizmat e sigurisë që e menaxhojnë situatën e sigurisë në Kosovë. Ivanoviqi do të varroset nesër në Beograd dhe pas disa ditësh Serbia do ta harrojë, për shkak se ky është një rast në vazhdën e rasteve dhe historisë së Serbisë në përgjithësi”, tha Maloku për Radio Kosovën.

Pas vrasjes së Ivanoviqit, u mblodh në Prishtinë Këshilli i Sigurisë Kombëtare, me ç’rast kryeministri Ramush Haradinaj tha se situata e sigurisë në vend është stabile dhe e qetë si dhe qytetarët e veriut, sipas tij, garancë kanë institucionet e Kosovës.

Serbia u tërhoq nga dialogu me Kosovës në Bruksel menjëherë pas rastit të vrasjes së Ivanoviqit. Por, sipas Naim Malokut, kjo nuk është asgjë tjetër, veçse një alibi për ta zvarritur këtë proces, që siç thotë ai, Serbisë i konvenon ta zgjas me dekada.