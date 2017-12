Shala: Shfuqizimi i Gjykatës Speciale do të mund ta fuqizonte Rezolutën 1244

“Atë natë tentohej të shfuqizohej ligji, që maksimalisht do të mund ta bënte jo funksionale për një kohë atë Gjykatë”, ka theksuar ai.

Sipas Shalës, shfuqizimi i kësaj Gjykate, do të sillte disa alternativa tjera për Kosovën.

“Do të hapte ose rikthente alternativat e vjetra që Kosova ka patuar në tavolinë, para se të vendosej kështu”, ka thënë Shala.

“Besoj që do të mund të kthehej alternativa e vjetër që puna të vazhdonte me një vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që do ta kthente Kosovën para datës së Pavarësisë”, ka vlerësuar ai.

“Dhomat e Specializuara nuk është një gjykatë ndërkombëtare, edhe pse shkon përtej vullnetit tonë, është një institucion kushtetues i Kosovës”, ka theksuar Shala.

“Ajo gjykatë njeh rendin kushtetues dhe juridik të Kosovës”, është shprehur ai.