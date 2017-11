Shala: Qasja në arkivin e Hagës s’ndihmon në zbardhjen e fatit të zhdukurve

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, shumë shpejt do të ketë qasje në të dhënat e Tribunalit të Hagës për Krime të Luftës që ndodhën gjatë luftës së fundit në vend.

Është thënë se Tribunali i Hagës t`ia dorëzojë prokurorisë së Kosovës miliona prova, fakte e informata për të mbijetuarit e dhunës seksuale nga lufta e fundit në Kosovë.

Se a do të jetë më e lehtë, pas qasjes në arkivim e kësaj gjykate, zbardhja e fatit të të pagjeturve dhe të dhunës seksuale, lajmi.net ka kontaktuar kryetarin e KMDLNj-së Behxhet Shala.

Shala tha, se dokumentet do të hapën në mënyrë selektive dhe kjo do të thotë se nuk do të ketë qasje të drejtpërdrejt kështu që nuk beson se do të ketë zgjidhje.

“Ato dokumentet do të hapen në mënyrë selektive, nuk e besoj se do të ketë qasje të menjëhershme në dokumente të ndjeshme sepse po të kishte dokumente që do të ndihmonin zbardhjen e fatit të të pa gjeturve sigurisht që Gjykata e Hagës do ta gjente një agjendë apo do ta gjende një mënyrë që do t’i adresonte këto probleme”, ka thënë ai.

Sipas Shalës, kjo çështje e ndjeshme do të mund të zgjidhen vetëm nga Beogradi dhe Prishtina, pasi.

“Nuk e besojë që do të ndihmojë në çështjen e personave të pagjetur, këtë çështje mund ta zgjidhin vetëm Beogradi e Prishtina. Pra, mund ta zgjidhin vetëm ata që janë përgjegjës për zhdukjen e qytetarëve të Kosovës, ata e dinë se si janë zhduke ata persona, ata e dinë se ku janë dhe çka është bërë me ta”, ka thënë Shala për lajmi.net.

Më tej, ai tha se kjo çështje është dashur të diskutohet menjëherë pambarimit të luftës së fundit, pasi tash, Shala e cilëson se është vonë.

“Me një fjalë, menjëherë pas përfundimit të luftës është dashur që palët ndërmjetëusese tu kushtëzohet çdo veprim apo bashkëpunim në zbardhjen e personave të pagjetur. Nuk është bërë me kohë ne vitin 1999 dhe tash është vonë dhe këto dokumente që janë në Gjykatën e Hagës në zbardhjen e personave të pagjetur”, deklaroi ai.