Shala: Muri do të largohet konform ligjit

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë (MMPH), Ferat Shala, i ftuar në emisionin IMAZh në RTK tha se muri në veri do të tërhiqet shumë shpejt.

Sipas Ministrit Shala muri do të largohet brenda suazave të caktuara me ligj.

“Te gjitha fazat e debatin i ka kaluar dhe ndonjëherë jemi stërngarkuar me këtë temë, ne jemi përgatitur me këtë situatë dhe jemi të bindur se kjo do të tërhiqet brenda suazave të caktuara”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se sa i përket murit në veri të Mitrovicës janë të informuar edhe ndërkombëtaret me problemin tonë.

“Sipas rezolutës do të përmbyllet me sukses dhe kemi biseduar me parametra se si do të vazhdojmë për këtë çështje.

“Ne si ministri kemi punuar që nga dita e parë me këtë çështje, dhe ne kemi shkuar konform legjislativit në përgjithësi dhe kemi dhënë hapësirë edhe komunitetit lokal, aktualisht nuk kemi veprim konkret “ka thënë ai për RTK-në.