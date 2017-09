Shala: Më mirë kanë funksionuar qeveritë me më pak numra (Video)

Deputeti i Nismës për Kosovën, Haxhi Shala, ka thënë se më mirë kanë funksionuar qeveritë me më pak numra.

Këto komente Shala i bëri në emisionin “Debat D +” në RTV Dukagjini, ku është debatuar në temën “Dialogu i brendshëm”.

“Kemi pasur një qeveri me shumë numra, por ajo nuk ka funksionuar dhe erdhi deri te rrëzimi i saj. Shpesh as kuorum nuk kishim në parlament. Besoj se kjo Qeveri do të jetë më e kujdesshme”, tha ai.

Në emisionin “Debat D +”, të udhëhequr nga Fidan Rama, lidhur me mundësinë e mbajtjes së dialogut të brendshëm, kanë dbatuar përfaqësuesit e subjekteve politike: Hajdar Beqa (PDK), Faton Topalli (VV) Armend Zemaj (LDK) dhe Haxhi Shala (Nisma).