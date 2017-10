Shala: Kam identifikuar problemet e banorëve dhe do t’i zgjidh ato

Remzi Shala, specialist i mjekësisë familjare në QKMF Fushë Kosovë, ka kandiduar për të dytën herë radhazi për asamblist të kësaj komune nga radhët e LDK-së.

Ai në një intervistë për Kosova.info, ka thënë të ketë identifikuar të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen banorët dhe se përmes inicimeve në asamble do t’i zgjedh ato.

Dr. Renmzi Shala pranë kësaj qendre punon që nga viti 2004 dhe aktualisht është shef i Mjekësisë Familjare në QKMF F. Kosovë.

Aktualisht Shala është këshilltar komunal i Kuvendit Komunal Fushë Kosovë dhe anëtar i Komitetit për komunitete.

KI: Cili është qëllimi i garës për këtë post për të dytën herë radhazi?

Remzi Shala: Duke pasur parasysh punën kolosale, që është bre deri tani nga forca Politike se cilës i përkas dhe nga unë personalisht, për përmirësimin e kushteve të jetës dhe të cilësisë së saj, për banorët e Komunës se Fushë Kosovës në tërësi dhe atyre të fshatit Henc, në veçanti, vendosa të kandidoj për të dytën here radhazi, me qëllim të ngritjes në një nivel të ri të punës së bërë deri tani.

KI: Çfarë u premton qytetarëve të Komunës së Fushë Kosovës

Remzi Shala: Gjatë mandatit të ardhshëm katër vjeçar premtoj se do të rrisim investimet me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës dhe zgjerimit të shërbimeve shëndetësore në përgjithësi dhe me theks të veçantë për banorët e fshatit Henc.

– Premtoj kujdes të veçantë për rastet sociale përmes renovimit dhe ndërtimit të shtëpive për këtë kategori;

– Fuqizimin dhe përkrahjen e të rinjve në vendimmarrje dhe në përgjegjësi;

– Forcimin e mëtutjeshëm të ekonomisë familjare përmes subvencioneve ne agrobiznes duke ndarë mjete dhe pajisje të ndryshme si:

Punimin e kopshteve dhe tokës, kultivimin e tregtimin e pemëve dhe perimeve

Kultivimin e bletëve

Rritjen dhe kultivimin e shpendëve dhe shtazëve të ndryshme

Fuqizimin e ekonomive te vogla ne biznese te mëdha.

KI: A keni identifikuar se çfarë presin qytetarët nga ju?

Remzi Shala: Së pari, qytetarët presin implementimin dhe fuqizimin e mjekësisë familjare për përmirësimin e shëndetit të tyre dhe mirëqenies sociale.

Së dyti, përkrahjen e të rinjve dhe profesionistëve të lëmive të ndryshme për kycjen e tyre në punë, përgjegjësi dhe vendimmarrje.

Se treti, identifikimi dhe trajtimin e problemeve të qytetarëve dhe gjetja e një zgjidhjeje në një periudhe kohe të arsyeshme sidomos për problemet shëndetësore në veçanti.

KI: Cilat janë tri çështjet kryesore si asamblist e që do të jenë në interes të qytetarëve?

Remzi Shala: Identifikimi dhe implementimi i kërkesave të qytetarëve në shëndetësi, infrastrukturë, bujqësi, arsim dhe kulturë;

– Fuqizimi dhe implementimi i ligjeve dhe rregulloreve të aprovuara nga Kuvendi Komunal i Fushë Kosovës si dhe Ligjeve dhe Rregulloreve të Republikës se Kosovës në tërësi;

– Përkrahja e projekteve përmes donacioneve, subvencioneve te ndryshme për të rinjtë dhe personat me nevoja te veçanta.

KI: Çfarë do të ndërmerrni ne lidhje me përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve?

a- Shërbime profesionale te shpejta dhe kualitative për qytetarët;

b- Transparencë dhe llogaridhënie;

c- Punë ekipore si dhe zbatim strikt te rregulloreve të etikes profesionale dhe përgjegjësisë individuale në punë;

Do të ofrojmë përkrahjen tonë përmes subvencioneve dhe ndihmave te ndryshme për rastet sociale në komunën e Fushë Kosovës

Përmes, – ndërtimit dhe rinovimit të shtëpive për rastet sociale,

– Përkujdesje dhe përkrahje e kategorive të shtresave me nevoja të veçanta;

– Zgjerimin e infrastrukturës ne QKMF ‘Dr. Fatmir Krasniqi’ dhe QMF –ve në terren ku do të garantohet cilësi në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në kuptim të përmirësimit te gjendjes sociale të qytetarëve.

Ngritja e mirëqenies së qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës me mbështetjen e kryetarit të komunës Z. Burim Berisha është prioriteti kryesor si deri tani edhe në mandatin pasardhës.

Jemi të hapur për bashkëqeverisje me dhe për qytetarët e Komunës sonë.

Motoja jone është: “Dera ime do të jetë e hapur për ju ashtu siç ka qenë e hapur gjithmonë deri më tani”.