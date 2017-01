Shala: Bisedimet në BE rezultojnë me një Rambuje të re

Eksperti i sigurisë, Drizan Shala, vlerëson se në kuadër të strukturave “policisw” sw Kosovës tw ish anëtarëve të MUP-it në bashkëpunim me strukturat e tyre informatike civile dhe ushtarake të Serbisë kanë një plan të sofistikuar për veprim.

“Kjo është parë edhe me veprimet siç ishin : Vizitat e delegacionit serb në Gjakove, Kremtimi i meshës se tyre në OBORIN E UP-së, Arrestimin e Haradinajt” . Të gjitha këto të mbështjella me një “ineksion” nga lista Serbe në kuadër të Institucioneve që sipas tij atëherë kjo loja e “KALIT TË TROJES” do të vazhdojë sepse qëllimi nuk është treni a te vi a jo por humbje përqendrimit nga dy lëvizje të ardhshme: “Dalja nga Institucionet të Listës Serbe ( pas krijimit të Asociacionit të Komunave Serbe) me këtë veprim shpallet autonomia e re në kete AKS . Bisedimet ne BE do të kontribuojnë vetëm një produkt qe të krijohet një RAMBUJE të re për ta ridizajnuar Rezolutën 1244 për interesa të AKS”, tha ai.

Atëherë do “eksperta” të sigurisë le të luajnë me boren sepse pranvera është ka vjen. /KI/