Shakaja e kripur që Pogba dhe Lukaku i bëjnë gazetares së sportit

Paul Pogba vërtetoi së ai gjithmonë i preferon shakatë dhe nuk ndalet së bëri. Kësaj radhe viktima e shakasë së tij ka qenë gazetarja e sportit e cila po intervistonte yjet e futbollit.

Mesfushori i Manchester United ka qenë në Los Anxhelos, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës së Jose Mourinhos kanë fluturuar në Bregun Perëndimor për stërvitje para sezonale.

Gazetarja e ESPN, Alexis Nunes, ishte në vendin ku po qëndron klubi anglez, ku bëri një intervistë me futbollistin më të shtrenjtë në botë , Paul Pogban dhe Romelu Lukakun. Ajo u bë pjesë e një loje që njihet si guri, letra dhe gërshëra, ku doli e pafat, pasi kur ajo e humbi lojën Pogba e shtyu në pishinë.

Skuadra e United do të takohet në 24 orët e ardhshme, me Pogba dhe Lukaku duke u bashkuar me trupat e Mourinhos në Los Anxhelos.

.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!

Keep your 👀 here for more exclusive content 🔜. pic.twitter.com/aPOTYJeOm6

— ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2017