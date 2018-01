Sezoni i fundit i “Game of Thrones” do të transmetohet në vitin 2019

HBO ka konfirmuar zyrtaresh se sezoni i fundit i serialit të shumëpopullarizuar, “Game of Thrones”, do të transmetohet në vitin 2019.

Sezoni i tetë dhe i fundit i “Game of Thrones” do të ketë gjashtë episode.

David Benioff, D. B. Weiss, Bryan Cogman dhe Dave Hill janë duke shkruar skenarin, ndërsa regjinë do ta bëjnë, David Benioff , David Weiss, David Nutter dhe Miguel Sapochnik.

Nutter do të bëjë regjinë e tri episodeve, dy episode do t’i xhirojë Sapochnik, ndërsa Benioff dhe Weiss do ta bëjnë regjinë e episodit final.

Që në vitin e kaluar, HBO njoftoi se hit-seriali do të përfundojë në sezonin e tetë të transmetimit.

Sezoni i shtatë kishte vetëm shtatë episode, ndërsa përfundoi më 27 gusht 2017.

Natyrisht se shikuesit e shumtë të këtij seriali mezi do të presin transmetimin e episodeve të fundit të “Game of Thrones”. /Kosova.info/

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018