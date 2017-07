Seven Saraqi preferon të bashkëpunojë me Unikkatilin para Noizyt (Video)

Seven Saraqi ka publikuar dje projektin më të ri muzikor.

“Molotov”, deri më tani është shikuar mbi njëzet mijë herë në YouTube.

Këngëtari që po bën karrierë edhe në Amerikë, ka qenë mysafir në emisionin “Reaload” të RTV Dukagjinit ku ka folur rreth projektit të fundit dhe risive në këngët të reja.

Ndër të tjerash këngëtari ka pohuar se së shpejti do të sjell edhe një këngë të re solo.

“Do të sjell pas dy jave një këngë të re solo. Por, ky nuk do të jetë i fundit për këtë vit”, ka pohuar Saraqi.

Ai më tutje ka thënë se Unikattiln është legjendë e repit shqiptar, ku ka guxuar “me bë këngë e tekste që jo shume kush ka guxuar me i bë në atë kohë” ndërsa në pyetjen se me kë do të bashkëpunonte më përpara – Noizyn apo Unikkatilin – këtë të fundit e zgjodhi Seveni.