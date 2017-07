Serwer: Sa më shpejtë Serbia ta njohë Kosovën aq më mirë

Profesor në Universitetin Amerikan, John Hopkins Daniel Serwer beson se objektivi kryesor i Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, gjatë bisedimeve në Uashington do të jetë për të vendosur një marrëdhënie të mirë të drejtpërdrejtë me administratën e re, raporton Kosova Info.

“Unë besoj se Vuçiq të kërkojë dhe mbështetje për ambiciet e Serbisë për t’u bashkuar me BE”,- tha Server në prag të bisedave te Vucic në Uashington, duke filluar me një takim me Vice President Mike Pans, si dhe bashkëbisedues në Kongres.

Sipas fjalëve të tij, Vuçiç në Uashington mund të kërkojë trajtim të veçantë për Serbinë, por thotë se Serbia tashmë ka pasur një trajtim të tillë, kur u bë një vend kandidat për anëtarësim.

“Trajtimi i veçantë do të varet më shumë nga Evropianët se ShBA, por ShBA është e gatshme për të mbështetur propozimet e arsyeshme për të përshpejtuar anëtarësimin në BE, jo vetëm për Serbinë, por edhe për vendet e tjera”, shton Server.

“Në fund, megjithatë, të gjithë në Uashington, Bruksel dhe në Ballkan, me përjashtim të Serbisë, e kuptojnë se Beogradi do të duhet, në një formë apo një tjetër, që të pranojë pavarësinë e Kosovës përpara se të bashkohet me BE”, thotë Server.

Sa më gjatë pret për të bërë këtë, Serbia mund të presë më pak trajtim të veçantë, konsideron Server.

Sipas tij, Serbia mund të presë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara në lidhje me mbrojtjen e pakicës serbe në Kosovë. Megjithatë, në të njëjtën kohë, shtoi ai, Shtetet e Bashkuara nuk do të heqë dorë nga mbështetja për pavarësinë e Kosovës.

“Amerikanët duan që Prishtina të investojë përpjekje maksimale në mënyrë që Ushtria e Kosovës të formohet pa kundërshtinë nga Beogradi dhe serbët e Kosovës, por në fund të fundit Uashingtoni do të mbështesë”, vlerëson ai.

Gjithashtu, në qoftë se Ramush Haradinaj bëhet kryeministër, Amerika pret që Serbia ta pranojë një rezultat të tillë, shton Server.

Ai pret se dialogu në Bruksel do të vazhdojë në nivel presidencial dhe tregon se ai nuk e di, se kur dyert e BE-së do të rihapen për anëtarë të rinj, por beson se është më mirë të jenë të përgatitur kur të vijë momenti. /KI/