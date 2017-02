Serwer: Formimi i Ushtrisë së Kosovës deklaratë e qartë nga Uashingtoni

Analisti amerikan Daniel Serwer, ka folur për rolin e administratës së Trump në rajon duke thënë se deklarata më e qartë që e ka dëgjuar deri më tani është ajo për formimin e Ushtrisë së Kosovës.

“Nuk e di çfarë të pres. Administrata e re ka thënë fare pak për Ballkanin dhe asgjë me sa di unë rreth Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilat këto ditë nuk janë në listën e prioriteteve të Washingtonit. E vetmja deklaratë e qartë është ajo e Sekretarit të Mbrojtjes, i cili e mbështet krijimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës (Forcave të Armatosura të Kosovës)” ka thënë Serwer, në një intervistë për mediat në Bosnjë.

I pyetur se çfarë do ta këshillonte Trumpin, Serwer ka thënë se shumëçka ka ndryshuar për të mirë në Ballkan që prej viteve 90’të.

“ShBA-të duhet të përkushtohen me gjithë zemër që të përfundojnë procesin duke u ndihmuar vendeve të mbetura që të kualifikohen për anëtarësim në BE dhe nëse duan edhe në NATO. Do të thosha se kjo është rruga më e shkurtër dhe më pak problematike për një paqe të qëndrueshme dhe afatëgjatë” ka thënë ai.