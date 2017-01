Serwer: Ata që nuk e duan shtetësinë e Kosovës, janë kundër dialogut

Të qenit pro dialogut do të thotë mbështetje për sovranitetin dhe pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kështu ka deklaruar analisti i njohur amerikan Daniel Serwer në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës. Serwer ka thënë se tashmë ka ardhur koha për krijimin e Ushtrisë së Kosovës.

Dialogu Kosovë-Serbi sipas Daniel Serwerit duhet të japë rezultate të balancuara për të dyja palët, gjë që ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ai ka thënë se nga të dyja anët, sa i përket dialogut ka mjaft ndjenja të forta dhe nuk është reale të priten rezultate shumë të shpejta.

Mendoj se në Kosovë aktualisht po ballafaqoheni me shumë çështje të vështira siç është marrëveshja për asociacionin e komunave serbe, e cila është sidomos e vështirë sa i përket Prishtinës. Ka gjëra të tjera që janë të vështira në anën e Beogradit. Rezultati duhet të jetë i balancuar në mënyrë të arsyeshme.

Të qenit pro dialogut sipas Serwerit e nënkupton mbështetjen e shtetit dhe sovranitetit të Kosovës.

Por disa njerëz nuk janë të interesuar në shtetësinë e Kosovës por janë të interesuar në bashkimin me Shqipërinë apo diçka të ngjajshme. Sipas pikëvështrimit tim nëse jeni patriotë kosovarë atëherë e mbështesni dialogun dhe nëse do ta shkrini Kosovën me një shtet siç është Shqipëria atëherë mund të jeni kundër dialogut. Fatmirësisht shumica e kosovarëve e mbështesin shtetësinë, pavarësinë edhe sovranitetin e Kosovës ashtu siç e mbështesë unë.

Sipas drejtuesit të Institutit për Marrëdhënie Transatlantike tashmë janë pjekur kushtet për krijimin e ushtrisë së Kosovës.

Mendoj se Kosova duhet të ketë ushtrinë e vet por për çfarë do të përgatitet të bëjë kjo forcë ushtarake në rrethanat politike dhe diplomatike të Kosovës. Nëse Kosova njihet shtet nga Beogradi mund t’i orientojë forcat e saj ushtarake më pak drejt mbrojtjes e më shumë drejt pjesëmarrjes në operacione ndërkombëtare ashtu siç kanë bërë disa shtete të Ballkanit. Andaj çështja e dialogut dhe e ushtrisë, e asaj se çfarë është e aftë të bëjë kjo ushtri janë mjaft ngushtë të lidhura

Ndërkaq Daniel Serwer analogjinë mes Kosovës dhe Krimesë e quajti të gabuar. Sipas tij, kjo është politikë e presidentit rus Vlladimir Putin dhe nuk meriton t’i kushtohet vëmendje.

Dialogu sipas Daniel Serwerit duhet të prodhojë rezultate për njerëzit në Kosovë dhe Serbi

Dialogu është mjeti për ta realizuar qëllimin dhe në vetvete nuk e përbën qëllimin. Dialogu duhet të prodhojë rezultate për njerëzit në Serbi dhe në Kosovë. Mendoj se këtë e ka bërë në të kaluarën dhe do të bëjë përsëri në të ardhmen.

Nuk kam informacione për ndonjë propozim për ta ndryshuar formatin që mund të sjellë përmirësime të qarta. Mund të besoj se ekziston një rrugë tjetër për ta realizuar këtë dhe që do të funksiononte më mirë. Por dikush duhet të tregoj se cili është ky propozim dhe përse është më i mirë. Mendoj se deri tani ka funksionuar mjaft mirë. Duhet të kujtoni se nga të dyja anët, ka mjaft ndenja të forta dhe të thella, sa i përket dialogut dhe nuk është reale të priten rezultate shumë të shpejta. Dialogu ka prodhuar disa rezultate dhe do të prodhojë edhe rezultate të tjera dhe besoj se në fund do të prodhojë rezultate shumë të mira. Dhe nëse ka metoda të përmirësuara le ti përdorim por nuk kam parë ndonjë prej këtyre propozimeve.

Po mendoj se tashmë ka ardhur koha. Mendoj se Kosova duhet të ketë ushtrinë e vet por për çfarë do të përgatitet të bëjë kjo forcë ushtarake në rrethanat politike dhe diplomatike të Kosovës. Nëse Kosova njihet shtet nga Beogradi mund ti orientojë forcat e saja ushtarake më pak drejt mbrojtjes e më shumë drejt pjesëmarrjes në operacione ndërkombëtare ashtu siç kanë bërë disa shtete të Ballkanit. Andaj çështja e dialogut dhe e ushtrisë, e asaj se çfarë është e aftë të bëjë kjo ushtri janë mjaft ngushtë të lidhura

Sipas Serwerit nuk qëndron analogjia e Putinit mes Kosovës dhe Krimesë

Nuk më pëlqen kjo ide dhe nuk më pëlqen kjo analogji me Krimenë e cila është marrë me forcë nga Rusia. Derisa Kosova është pavarësuar si pjesë e një aksioni ndërkombëtar, është mbështetur nga shumë shtetet dhe jo vetëm nga ShBA-të. Krimea kurrë nuk është administruar nga administrata e OKB-së siç ishte rasti me Kosovën. Rusishtfolësit në Krime kurrë nuk kanë vuajtur si shqiptarët në Kosovë. Kjo është një analogji fallse e krijuar nga Vlladimir Putin dhe nuk më tërheq fare.