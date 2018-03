Server: Serbia po shkon në drejtim të cilin nuk do të doja ta shoh

Profesori në Universitetin amerikan Johns Hopkins. Daniel Serwer tha se duket që Serbia nuk po shkon në drejtimin të cilin ai dëshiron ta shohë. Ai në një bisedë për TV N1 foli edhe për ndikimet e Rusisë në Ballkan, shkruan Kosova.info.

“Mendoj se Rusia po humb në nivelin global dhe rajonal. Ajo po përpiqet të vendos rëndësinë. Në aspektin afat shkurtë, Rusia mund të shkaktojë një numër të madh problemesh, para se gjithash në Ballkan dhe Ukrainë. Në Britani kemi disa vrasje të pazgjidhura pas së cilave qëndron Rusia, por kjo nuk e bënë fuqi globale. Fuqia globale ka përgjegjësi, dhe jo të sillet vetëm kështu”, tha ai.

Për sa i përket raporteve jot ë mira të Serbisë me perëndimin ai tha se Serbia mund të bëjë zgjedhjen e saj. “Parashikimi im për Serbi është se ajo ka ndryshuar disa vite të fundit. Më tepër I shoh afër Rusisë. Bashkimi Evropian nuk do ta pranojë shtetin që ka bazë ruse në territorin e saj. Serbia ka zgjidhje të rënda, dhe më duket se nuk po shkon në drejtim të cilin do ta doja ta shoh, por e pranojë që shteti Sovran vetë sjellë vendimet e saj”, tha ai. /Kosova.info/