Serbisë deri në fund të vitit i duhet të vendos rreth njërës ulëse

Ndonëse ka përcaktuar rrugën e integrimit evropian, Serbia deri më tani ka proklamuar një status neutral karshi organizatave ndërkombëtare. Kjo ka vënë në dilemë BE por edhe ShBA-së nëse Serbia vërtet dëshiron rrugëtimin evropian apo të vazhdojë të luajë një rol destruktiv në raport me vendet fqinjë që synojnë anëtarësimin në BE duke u hapur probleme për llogari të vendeve të treta. Anëtarsimi në BE nënkupton edhe harmonizimin e politikës së jashtme të akëcilit vend që sunon integrimin evropian. ShBA disa herë kanë ritheksuar mbështetjen e fuqishme për secilin vend që synon anëtarsimin në BE, që nënkupton edhe të Serbisë. Por nga ana tjetër Rusia kërkon nga Serbia të heq dorë nga anëtarsimi në BE. Tashmë ky vend për shkak të pozicionit neutral por me orientim të deklaruar të anëtarsimit në BE, është gjetur në një pozicion kur duhet të vendos. ShBA-së përmes zyrtarëve të saj të lartë kanë kërkuar nga Beogradi që sa më shpejt të harmonizojë politikën e jashtme me atë të BE e cila ka vendosur sanksione ndaj Rusisë derisa kjo e fundit kërkon nga Serbia të kundërtën. Janë tri cështje të cilat Moska i ka ngritur si kërkesë ndaj Serbisë: dhënien e statusit diplomatic për personelin e qendrës në Nish, largimin e Serbisë nga politika e jashtme e BE-së dhe nxitjen për politikën e neutralitetit ushtarak. Ndërsa ShBA dhe BE kërkoi largimin e qendrës ruse në Nish, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovë dhe vendosjen e sanksioneve Rusisë. Pavarësisht kësaj ambasadori amerikan në Beograd Kajl Skot tha se marrëdhëniet e Serbisë dhe Rusisë nuk janë problem dhe se Beogradi mund të ketë marrëdhënie të mira me Moskën por edhe marrëdhënie të mira me BE, SHBA edhe Kinën, duke përkujtuar deklaratën e ndihmës zëvëndësit të Sekretarit amerikan të shtetit Jee. “Jee tha se vendi që dëshiron të anëtarsohet në BE duhet ti përkushtohet qind për qind dhe me aktivitetet e saj të tregojë se është e përkushtuar për BE. Edhe BE ka politikë të përbashkët të jashtme edhe në BE presin që politika e përbashkët të zbatohet”, tha Skot. Ndërsa shefi I delegacionit të BE-së në Beograd Sem Fabrici tha se BE dëshiron përpjekjet shtesë të Serbisë që në mënyrë graduale të harmonizojë me politikën e jashtme të përbashkët dhe politikën e sigurisë deri në datën e anëtarsimit. Këtë deklaratë ai e bëri në komentin e deklaratës së zëvëndës ndihmësit të sekretarit amerikan Hojt Brajan Jee I cili ka thënë se Serbia nuyk mund të ulet në dy ulëse të njëjtën kohë. Fabrici tha se Serbia marrë parasysh se integrimet evropiane janë prioritet I tyre strategjik duhet të veprojë në përputhje me përkushtimin e saj të bashkëpunimit rajonal dhe stabilizimit.”Ne presim përpjekje shtesë, në mënyrë që gradualisht të harmonizojë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-së deri në dartën e anëtarësimit”, tha shefi I delegacionit të BE-së në Beograd. /Ki/

