Serbia nis dialogun e brendshëm për Kosovë

Grupi punues për ofrimin e mbështetjes për dialogun e brendshëm për Kosovë do të mbajë sot takimin e parë në Qeverinë e Serbisë ku do të definohen orientimet e këtij diskutimi në nivel nacional, të cilën e ka iniciuar presidenti i Serbisë Aleksandër Vucic, raporton Kosova.info.

Pas mbledhjes pritet të dihet se kur do të fillojnë bisedimet, në çfarë mënyre do të zhvillohen si dhe kush do të merr pjesë në to. Vucic më herët tha se dialogu do të zhvillohet në qarqe koncentruese, përmes këshillave të Kuvendit dhe mbledhjeve, në biseda me sektorin civil dhe kishën dhe pas kësaj do të shihet se cilat janë konkluzat dhe nëse do të ketë.

Dialogun e brendshëm ka iniciuar presidenti Vucic për të bërë një konsensus nacional rreth asaj si t’i qasen çështjes së Kosovës, sit ë zgjidhen dhe cili është interesi serb. Ai tha se do të dalë me propozim në mars të vitit 2018. Vucic ditë më parë tha se duhet ditur që në Kosovë ka 8 për qind serbë dhe jo 80 për qind.

“Në Serbicë nuk ka serbë, edhe pse toponimi tregon një pamje tjetër. Të gjithë do të pajtohemi se nuk ka asgjë nga ndonjë dëbim të shqiptarëve, por duhet të ndërtojmë paqen, të ardhme të sigurt dhe stabile dhe me ekonomi të fitojmë. Nevojitet qasja racionale për të gjitha këto. Jam I kënaqur që do të fillojmë në biseda, dhe të çlirohemi nga disa mite tona, si dhe gënjeshtra se e gjitha në Kosovë është e jona, dhe gënjeshtrave se atje nuk ka asgjë e jona”, tha ai.

Marko Gjuriq më herët deklaroi se uniteti politik është parakusht i nevojshëm për realizimin e interesave serbe dhe mbetjen e serbëve në Kosovë.

Thirrjen për dialog deri më tani e ka pranuar Kisha ortodokse serbe, Akademia e Shkencave, partitë në pushtet, një pjesë e opozitës, dhe organizata të caktuara joqeveritare. Disa politikan në opinion kanë prezantuar propozimet e tyre: disa janë për ndarjen e Kosovës, disa që të mos bisedohet për Kosovë “sepse e konsiderojnë territor të tyre”, të tretët pohojnë se ajo veç është humbur. /KI/