Serbia në nëntor nga Bjellorusia blen S 300

Serbia në nëntor nga Bjellorusia do të blejë sistemin mbrojtës antiraketor S 300 dhe shtatë MIG-a, raporton Kosova.info.

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vucic më 1 nëntor do të takohet me presidentin bjellorusë Aleksandër Llukashenko. Temë kryesore do të jetë furnizimi me sistemin S 300.

Veç kësaj Serbia nga Bjellorusia do të blejë edhe shtatë MIG 29, citohet të kenë thënë për medie serbe burime nga qeveria.

Për bashkëpunimin ushtarak me Minskun Vucic qysh në janar të këtij viti kishte biseduar me Llukashenkon.

Burimet e gazetës Telegraf thonë se oferta e cila është në tavolinë do të zyrtarizohet në nëntor shumë më e favorshme se nga ajo që kemi pasur nga Moska”. /KI/