Serbia kërkon nga Rusia system antiraketor “Buk” dhe “Pancir”

Sistemi i mbrojtjes anti ajrore do të jetë temë gjatë vizitës së zëvendëskryeministrit Dmitry Rogozin dhe ministrit rusë të mbrojtjes Sergey Shojgu në Beograd me zyrtarët serbë. Gjatë bisedimeve, krahas vazhdimit të bashkëpunimit tekniko –ushtarak, do të jenë edhe temat ekonomike si dhe mundësia e forcimit të partneritetit mbrojtës të Serbisë dhe Rusisë. Sistemi antiraketor rusë është dëshirë e palës serbe. Serbija në Moskë edhe zyrtarisht ka dërguar një letër në përmbajtjen e së cilës shprehej interesimi për furnizimin me sistemin S 300. Ky sistem i mbrojtjes raketore, nuk përjashton mundësinë e blerjes së ndonjë nga sistemet e dometit të mesëm dhe të shkurtër. Buk M2 renditet në mesin e mjeteve efikase për luftë kundër avionëve dhe helikopterëve. Varësisht nga versionet, këto raketa në mënyrë efikase mund të shkatërrojnë caqet në lartësi prej 25 kilometra dhe në një distancë horizontale që është dy herë më e madhe. “Buk” kushton së paku 60 milion dollarë për një division. /KI/

