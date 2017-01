Ministria e Drejtësisë së Serbisë ka dorëzuar sot në organet gjyqësore të drejtësisë në Francë kërkesën për ekstradim të Ramush Haradinajt në Serbi.

Siç raporton Tanjug kërkesa për ekstradim është përcjell edhe me dokumente me anë të cilat gjykata në Francë do të vendos për përmbushjen e kushteve për ekstradim të Haradinajt në Serbi.