Serbia dhe Rusia me rritje të bashkëpunimit të policisë

Ministri i Brendshëm në Serbi Nebojsha Stefanoviq dhe ambasadori rus Alexander Chepurin kanë diskutuar sot për provokimin e bashkëpunimit ndërmjet policisë së të dy vendeve.

Madje Stefanoviq dhe Chepurin kanë vënë në dukje se ka një angazhim të përbashkët duke kujtuar se Rusia është e organizuar për pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë.

Bashkëpunim i veçantë është theksuar të ketë në polici në mes asaj serbe dhe të Rusisë, raporton b92 transmeton Indeksonline.

Marrëdhëniet e mira janë cilësuar në shërbimin Federal të sigurimit të Federatës Ruse, me të cilat në maj të vitit të kaluar është nënshkruar Marrëveshja për bashkëpunim me qëllim të trajnimit të mëtejshëm profesional të punonjësve të policisë që merren me çështjet e mbrojtjes së drejtpërdrejtë fizike të personave të mbrojtur dhe objekteve