Serbi: Vetëm 20 për qind kundër pavarësisë së Kosovës

Çdo i katërti qytetarë serbë e pranon pavarësinë e Kosovës, kurse çdo i pesti nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, tregon sondazhi i zhvilluar këto ditë në Serbi.

Qytetarët serbë kurrë nuk kanë qenë në Kosovë, por disa prej tyre nuk e pranojnë pavarësinë e saj, njofton gazeta Blic.

Rreth 25% e popullatës janë kundër pavarësisë së Kosovës, ndërkaq 6% prej tyre do të ishin të gatshëm të luftonin për Kosovën, ndërkaq 10% e tyre mendojnë se Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, thuhet në një sondazh që është bërë ditë më parë, të cilin e pati organizuar Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë, transmeton RTK.

Ndërsa vetëm 6 për qind të popullatës serbe do të ishin të gatshëm të përfshiheshin në luftë të armatosur kundër Kosovës.

Ndërkaq 75 për qind e qytetarëve mbështesin dialogun mes Prishtinës dhe të Beogradit. /KI/