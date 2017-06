Selmanaj: Pasi të zyrtarizohem si deputet, do të dorëzoj pozitën e kryetarit të Deçanit

Pas më shumë se dy javëve që nga dita e zgjedhjeve, Komisioni Qendror Zgjedhor sot ka filluar të numërojë votat me kusht.

Me 11 qershor, në Kosovë votuan rreth 25 mijë persona me kusht. Meqenëse numri i votave me kusht nuk është i vogël, nuk dihet se a do të arrijnë këto vota të ndryshojnë renditjen e deritashme të partive politike në vend dhe të deputetëve.

Indeksonline ka kontaktuar kryetarin aktual të Deçanit, Rasim Selmanaj, njëkohësisht edhe kandidat për deputet nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me ndryshimin në renditje të partive politike dhe deputetëve pas numërimit të votave me kusht.

Sipas tij, mund të ketë ndryshim të vogël në përqindje por jo në renditje. Trendi, sipas tij, do të jetë i njëjtë dhe nuk do e ndryshojnë as votat e diasporës as votat me kusht.

“Nuk besoj se mundet me ndërrua trendi. As votat e diasporës as votat me kusht nuk mund të ndërrojnë trendin. Mund të ketë një ngritje të vogël, por jo diçka të rëndësishme. Ka shumë pak gjasa që me numërimin e votave me kusht të ndërrojë renditja e partive apo renditja e deputetëve, pasi që baza do të mbetet e njëjtë. Mundet me u shtu një deputet maksimalisht.

I pyetur se sa janë të kënaqur si AAK me 10 deputetë në Kuvendin e Kosovës, Selmanaj u shpreh i pakënaqur, por plot shpresë se pas certifikimit të rezultateve AAK-së do t’i shtohet edhe një deputet.

Selmanaj i cili aktualisht mban pozitën e të parit të Deçanit, raportohet se ka siguruar votat e mjaftueshme për të qenë edhe pjesë e Kuvendit të Kosovës.

I pyetur se çka do të ndodh me pozitën e Kryetarit të Deçanit, Selmanaj u shpreh se pasi të zyrtarizohet si deputet, do ta dorëzoj postin e kryetarit të kësaj komune.

Sipas tij është e panevojshme që Deçani të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, meqenëse në tetor do të ketë zgjedhje në të gjitha komunat e Kosovës.

“Pas certifikimit si deputet do të vazhdoj me mbet deputet. Për një kohë të shkurtë do ta drejtoj nënkryetari i komunës, pasi që bëhet fjalë për 2-3 muaj, nuk ka nevojë për zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse deri të përfundojnë zgjedhjet, pastaj balotazhi vijnë zgjedhjet komunale në krejt Kosovën”, shtoi Selmanaj.