Selimi: VV nuk ka nevojë të bisedojë me Listën Serbe e Vuçiqin për krijimin e Qeverisë

Kandidati për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, Rexhep Selimi, ka treguar se subjekti politik në të cilin ai i takon nuk do bisedoj asnjëherë për krijimin e qeverisë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe Listën Serbe.

“Vetëvendosje nuk do ta ketë nevojën për krijimin e qeverisë të bisedoj me Listën Serbe e me Vuçiqin”, ka thënë ai.

Selimi ka thënë se asnjë qeveri nuk do të duhej të formohej me dialog me Listën Serbe dhe Vuqiqin sepse do të ishte qeveri e hendikepuar.

“Lista Serbe nuk i përfaqëson serbët e Kosovës por e përfaqëson qeverinë e Serbisë andaj çdo bashkëpunim me ta do të thotë mbështetje për ndikimin e Serbisë në Kosovë”, ka thënë Selimi në Tribuna Channel.

Selimi më tutje është shprehur i bindur se koalicioni PAN nuk do të mund ta krijoj qeverinë.

“Duket se PAN-i nuk do të mund ta krijojë qeverinë sepse koalicioni LAA është deklaruar se nuk do të bashkëpunoj me PDK-në. Edhe nëse i gjejnë dy tre deputet prapë do ta ketë të pa mundur krijimin e qeverisë sepse duhet të ketë përkrahjen edhe të pakicës”, ka thënë Selimi.