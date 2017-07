Deputeti i Vetëvendosjes, Rexhep Selimi, ka diskutuar edhe një herë për qëndrimin e tij për mos votimin e Ramush Haradiajt për kryeministër. Sipas Selimit, miqësia me familjen Haradinaj do të vazhdojë, por thotë se do vazhdon t’iu qëndrojë besnik votuesve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe se kandidati i tij për kryeministër është Albin Kurti.

Statusi i plotë i Rexhep Selimit: