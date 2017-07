Selimi: Gjykata Speciale godet luftën e UÇK-së, jo individët

Ish komandanti i UÇK-së, Rexhep Selimi, anëtar i Kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje në emisionin “Imazh” në RTK ka thënë se vota pro gjykatës speciale ka përcaktuar edhe fatin e UÇK-së.

Sipas Selimit, “Gjykata Speciale nuk ka pikur nga qielli por është votuar nga deputetët e mazhurancës së Kuvendit të Kaluar”.

Kjo që po ndodhë tash, siaps tij, është vazhdimësi e atij vendimi të Kuvendit të Kosovës.

“Sa e sa herë kemi thënë që kjo gjykatë nuk e përcakton fatin e individëve ajo gjykatë. Sepse edhe sot fati i individëve dhe luftëtarëve të UÇK-së është i rënduar. Me këtë gjykatë speciale pëson vet lufta e UÇK-së, pasi kjo gjykatë ka ardhë si rezultat i hetimeve të nisura në prokurorinë serbe”, ka thënë Selimi.

Ai ka thënë se nuk duhet gjykuar krejt UÇK-ja, për shkak se dikush ka keqpërdorur uniformën e kësaj ushtrie.

“UÇK, është e pastër dhe nuk ka nevojë të pastrohet”, tha Selimi.

Selimi: Nuk do të kemi asnjë bashkëpunim me Listën Serbe

Rexhep Selimi, Anëtar i Kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje në RTK ka thënë se nuk do të kenë asnjë bashkëpunim me Listën Serbe.

“Kjo listë nuk përfaqëson interesat e popullit të Kosovës”, ka thënë Selimi.

Ai ka thënë se asnjë bashkëpunim nuk do ta kenë me këtë listë. “Nuk do të ulemi e as nuk do të dëgjojmë kërkesat dhe kushtet e tyre. Nuk do të kemi marrëveshje dhe bashkëpunim me këtë subjekt”, ka thënë Selimi. Ai ka shtuar se do të inicojnë edhe ndryshime kushtetuese që të mos mbeten peng i askujt.

Selimi: VV në rrethana të favorshme do ta krijojë Qeverinë

Në emisionin “Imazh” në RTK, Rexhep Selimi, anëtar i kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se në bazë të kontakteve dhe informatave që ai ka, PAN nuk ka votat për krijimin e qeverisë.

“Nëse i ka votat nuk ka asnjë votë që mund të rrjedh nga Vetëvendosje”, ka thënë Selimi.

Ai madje ka thënë se ka informacione se as LDK-së nuk i kanë rrjedhur votat.

“Nëse VV dhe LDK-së nuk i kanë rrjedhë votat, nuk e dij se ku i ka votat PAN”, ka thënë deputeti Selimi.

Sido që të jetë, ai ka thënë, nëse kanë numrat, koalicioni le ta formojnë qeverinë. Por ai ka thënë se në rrethana më të favorshme do ta respektojnë afatin dhe VV do ta formoj Qeverinë.

Ai ka thënë se nuk do të lejojnë që Presidenti Hashim Thaçi të “uzurpoj” fitoren dhe atë t’ia atribuoj një subjekti të caktuar. “Qytetari do ta mbroj fitoren e vet”, ka thënë ai.

Selimi ka folur edhe për miqësinë që ka me Haradinajn. “Unë nuk e hedh poshtë miqësinë që kam me deputetë që janë në subjekte tjera. Miqësia nuk nënkupton lojalitet dhe ketë rast ne jemi në ekipe të ndryshme. Ata kanë zgjedhur ekipin e tyre për të na afiduar. Andaj, nuk do ta kenë mbështetjen tonë”, ka thënë Selimi. Sipas tij, miqësia në këtë rast nuk nënkupton borxh apo lojalitet politik.

“Unë do të vazhdoj t’i mbetem besnik vendimeve të LVV-së dhe qytetarëve që kanë votuar VV-në”, ka thënë ai.