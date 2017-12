‘Selfie’ dhe ‘Belfie’, Iva Aliko po çmend meshkujt me gjoksin dhe të pasmet bombastike (FOTO)

Iva Alikaj është këngëtarja, e cila u bë e njohur për historinë e famshme se kishte të dashur një deputet, diçka që nuk është verifikuar kurrë, nëse është e vërtetë, por deri tani ka mbetur vetëm një tregim i dalë nga gola e Ivës, ndoshta me qëllimin e thjeshtë për të fituar famën në këtë mënyrë, pasi me këngën nuk ia doli dot.

Sigurisht famën e saj nuk e karakterizon talenti në të kënduar, por shfaqet nudo të trupit të saj me forma bombastike, që ndoshta çdo femër do të dëshironte të kishte. Iva është aktive edhe në rrjetet sociale, sepse kështu i mban afër fansat me fotot provokuese e nganjëherë shumë të ekspozuara, shkruan Syri.net.

Por sonte ajo i ka bombarduar ndjekësit e saj me disa foto selfie e belfie para pasqyrës, ku herë ekspozon gjoksin gjigant dhe herë pa pasmet e mëdha./SYRI.net/