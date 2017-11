Sela: Gjykimi për rastin ‘Kumanova’ është politik

Pas vendimit gjyqësor për rastin “Kumanova” ka reaguar edhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela.

Ai vlerëson se gjykimi me 746 vite burg për të dënuarit e këtij rasti, është politik dhe për të njëjtin kërkon ndërhyrjen urgjente të faktorit ndërkombëtar.

Ja reagimi i plotë i Selës:

“Kërkojmë ndërhyrje urgjente të faktorit ndërkombëtarëve për epilogun politiko-gjyqësor të rastit të Kumanovës.

Vendimi i gjykatës penale me 746 vite burg për të dënuarit e Kumanovës dhe 7 persona me burg të përjetshëm paraqet dënimin më të madh ndonjëherë ndaj shqiptarëve, ne historinë e Maqedonisë.

Vlerësojmë se ky gjykim është politik, dhe vazhdimësi e një procesi të montuar politik në që ndodhi pikërisht në kohën e regjimit VMRO-BDI, dhe si i tillë është gjykim i po të njëjtës mendësi të atij regjimi dhe të atyre aktorëve politik të pushtetit të deridjeshëm.

Aleanca për Shqiptarët fton faktorin ndërkombëtar të bëhet pjesë e zbardhjes së tërësishme të këtij procesi të montuar politik.

Gjithashtu sigurojmë opinionin që rasti i Kumanovës do të marrë epilog të drejtë bashkë me reformat në drejtësi, si përcaktim esencial i veprimit tonë politik dhe pjesëmarrjes në Qeveri”.