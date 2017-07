Sela: Do ta ndërtojmë shtetin tonë paralel

I ftuar në emisionin Clik Plus në TV21, lideri i LR-PDSh-së, Ziadin Sela ka thënë se ka ardhur koha e zgjidhjes së çështjes së gjuhës shqipe, në të kundërtën ne do të fillojnë që të mendojmë për formimin e institucioneve paralele dhe krijimin e shtetit paralet, shtetit tonë në Maqedoni.

“Mjaftë u mashtruam për 25 vite me rradhë, tani më ka ardhur moment që brenda 100 ditëve të zgjidhet çështja e gjuhës shqipe. Do të nisim të ndërtojmë institucionet tona, të ndërtojmë shtetin paralel, sepse më nuk kemi kohë për të pritur dhe nuk do të mashtrohemi. “, ka thënë Sela në emisionin Clik Plus.

Në pyetjet rreth problemeve aktuale në koalicionin Aleanca për Shqiptarët, ai tha se marrëveshja ka qenë që Aleanca të bashkohet në një parti të përbashkët. Sipas tij, secili nga liderët duhet të mbajnë përgjegjëgjësi për fjalët e thëna dhe për veprimet e veta, gjithashtu ai theksoi me një sigurinë të madhe se një marrëveshje të tillë ka pasur.

“Në njërin ndër takimet që kemi pas me dy subjektet tjera ku prezent kanë qenë lideri i Unitetit së bashku me nënkryetarin, Zylfi Adilin, ai i RDK-së së bashku me nënkryetarin, Shpat Iseni dhe kam qenë une së bashku me nënkryetarin e partisë sime. Aty Zylfiu e ka shtruar si çështje se kur do të bashkohemi në një parti. RDK ka kërkuar kohë që të mbaj kongresin në muajin shkurt por pastaj filluan të ndryshojnë fjalët dhe të ikin nga kjo temë.”, ka thënë Ziadin Sela, lideri i Lëvizjes për reforma-PDSh.