Sektorët e biznesit dhe shërbimeve profesionale shënojnë rritje të eskportit

Sektorët e biznesit dhe shërbimeve profesionale për herë të parë kanë shënuar rritje të eksportit prej me 8 milionë euro. Kështu u tha në eventin e organizuar nga Këshilli i Konsulentëve të Biznesit (Business Consultants Council) në bashkëpunim më BERZh-in dhe projektin Enhancing Youth Employment(EYE), me qëllim informimin e ndërmarrjeve që kanë për qëllim eksportin e shërbimeve konsulente dhe si t’i përdorin disa metoda të cilat jo vetëm do t’i përgatisin për procesin eksportit, por edhe të fillojnë atë proces dukë parë modelet e biznesit nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. Në këtë event Elvira Sevostianenkon, Sekretare në Qendrën e Eksporteve të Shqipërisë dhe Presidente e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Ukrainë, shpalosi përvojat e saj nga Shqipëria dukë vendosur theks të veçantë tek Albanian Export Center dhe organizimin e saj si qendër facilituese për promovim të eksportit – duke filluar nga diagnostifikimi i biznesit deri tek shitja e produkteve në tregjet e jashtme, duke përfshirë edhe rolin e veçantë në trajnimet që ofrohen tek ndërmarrjet anëtare dhe dizajnin e produkteve të tyre, deri tek negociatat me partnerët e jashtëm.

Ndërsa Kalin Babusku, pronar në kompaninë këshilluese në Macedonia Export-shpalosi përvojat e shërbimeve të konsulencës në fushën eksportit nga rasti i Maqëdonisë, dhe fokusin e kompanisë së tij në fushën e menaxhimit të “brand”-it dhe zhvillimit të biznesit, dukë vërë theks të veçantë edhe në trajnimet që ofron tek ndërmarrjet për ndërtimin e shkathtësivë të buta dhë rëndësinë pozitive të tyre.

Myesere Hoxha, SIGMA BMC, konsulente lokale në fushën e zhvillimit të strategjisë së eksportit, e cila ndan përvojën e saj duke marr shkas incizimin e 40 ndërmarrjeve lokale që kanë eksportuar apo janë gati për të eksportuar në fusha të ndryshme si metali, tekstili, druri, vuri re edhe mangësitë që kanë bizneset vendore, siç janë mungesa e kontrollit të prodhimit, përkushtimi i menaxhmentit, planifikimi, etj. Shërbimet që mund të ofrohen, veçanërisht për ndërmarrjet më të mëdha janë në zhvillimin e departamentit për eksport në kuadër të ndërmarrjes për të lehtësuar fillimin dhe facilitimin e eksportit.

Leonora Kusari nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) dhe bashkëorganizatore tregoi për mundësinë e mbështetjes së shërbimeve të konsulencës nga ana e këtij institucioni më 50 për qind të kostos, dhe organizimin e trajnimeve të ndryshme në fushën e eksportit.

Kurse Durim Hoxha nga projekti EYE konfirmoi vazhdimin e përkrahjes për sektorin e konsulencës në rritje e kapaciteteve të tyre për t’i përkrahur nevojat gjithnjë e në rritje të bizneseve eksportuese.

Në këtë event Jehona Lluka, Drejtoreshë Ekzekutive në BCC theksoi që trendët e eksportit të shërbimeve rezultojnë që shërbimet e konsulencës menaxheriale janë në rritje të vazhdueshme. BCC është një nga 50 anëtarët në ICMC – rrjeti më i madh në botë i shoqatave dhe institutive në konsulencën menaxheriale, duke përfshirë 2 milionë konsulentë menaxherial aktiv. Ky rrjet mundëson qasje të shërbimeve lokale dhe promovim të komunitet të konsulentëve vendor në nivel ndërkombëtar përmes platformës www.konsulenca.org promovon transparencën, profesionalizim, etikë të punës dhe vlerësim direkt nga klientët e tyre. “Rritja e eksporteve të shërbimeve është një rezultat i rritjes së vazhdueshme të ekonomisë së shërbimeve në Kosovë”, theksoi ajo.

Vlen të cekët se për herë të parë ka pasur rritje të eksportit për sektorët e biznesit dhe shërbimeve profesionale me 8 milionë euro, dhe sektori i ICT-së me 4.5 milionë euro, kryesisht për shkak të hapjes së tregut me BE-në si dhe zgjerimin e furnizimit të shërbimeve nga Kosova në vendet e CEFTA-së dhe ShBA-së.

Rezulton se tregtia në shërbime në Kosovë për vitin 2016 ka arritur në total prej 1,498 miliardë euro. Eksporti i shërbimeve ishte 1,038 miliardë euro, ndërsa importi arriti shumën prej 460 milionë eurove.

Përparësitë e eksportit të shërbimeve janë: krijimi i qasjeve të reja në treg për kompanitë dhe individët; tregjet e huaja mund të penetrohen më lehtë dhe me kosto më të ulëta; ulja e çmimeve për shërbimet e ndryshme në treg si rezultat i efektit të konkurrencës; përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara për qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e vendeve negociuese. /Kosova.info/