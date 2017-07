Seksi Flaka mahnit teksa pozon me bikini (Foto)

Flaka Krelani ka kohë që nuk ka sjell ndonjë projekt të ri muzikor.

Këngëtarja nga Gjakova vëmendje të madhe mori gjatë pjesëmarrjes së saj në spektaklin “Your face sounds familiar” në Shqipëri, ndërsa ka kohë që po rri e heshtur.

Megjithëse jo shumë aktive në skenë, ajo di si të tërheq. Me një fotograf të publikuar së fundmi në rrjetet sociale ku shihet me rroba banjo, Flaka ka mahnitur me vijat e saj trupore.

E realizuar nga Korab Kursani, fotografia duket të jetë nga ndonjë set i ri i këngëtares./GazetaExpress/