Sekretet për të qenë të bukura duke përdorur vajin e ullirit

Vaji i ullirit, me erën e tij karakteristike dhe të pangatërrueshme që prej antikitetit ka qenë mjet kozmetike.

Madje, dhe Kleopatra e përdorte për banjat e saj të bukurisë. Për virtytet e tij të panumërta, përveçse shumë i shijshëm për tu ngrënë është dhe një eliksir bukurie. Ai është një hidratues i mirë për flokët, dhe mund të përdoret në shumë mënyra. Ja pesë mënyrat e përdorimit që mund t’ju interesojnë.

Për pastrimin e syve

Edhe make up më i rëndë nuk mund t’i rezistojë veprimit ushqyes dhe hidratues të vajit të ullirit. Lyeni një tampon pambuku me vaj ulliri dhe fshini tualetin e syve. Do e shihni se nuk ka qenë kurrë kaq e lehtë.

Hidratues për lëkurën

Përdorimi i vajit të ullirit për të hidratuar lëkurën e bën atë më të yndyrshme dhe të shndritshme. Vendosni një sasi të vogël dhe masazhojeni lëkurën, ajo do të hyjë në thellësi të saj pa penguar poret.

Tonifikues për flokët

Jeni duke u nisur për pushime, por nuk dini se çfarë vaj flokësh duhet të merrni me vete? E thjeshtë, besojini vajit të ullirit. Pas dushit do të mjaftojë të fërkoni majat e lagura të flokëve me një lugë të vogël vaj ulliri të ngrohtë për të pasur flokë me shkëlqim e mbi të gjitha të ushqyera. Mbajini kështu për gjysmë ore, e më pas shpëlajini.

Buzë të thara dhe të rrjepura

Dihet që dielli na vë në provë të fortë për butësinë e buzëve. Por për ti thënë lamtumirë buzëve të thara dhe të shkatërruara mjafton të përzieni dyllë bletësh të shkrirë, dhe vaj ulliri dhe një pikë të vajit tuaj esencial të preferuar, për të patur një gjalpë kakaoje natyral.

Trajtimi për thonjtë

Vendosni duart tuaja në një tas me ujë të ngrohtë dhe disa lugë vaj ulliri. Do ju shërbejë për të hidratuar kutikulat e bezdisshme dhe ju përgatit për një manikyr të mirë.