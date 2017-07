Sekretari i Kuvendit flet për seancën konstituive

Administrata e Kuvendit të Kosovës është e gatshme kurdo që i kërkohet ta përgatisë seancën konstituive. Akoma nuk ka datë të saktë se kur do të ndodhë kjo gjë.

Madje ajo do ta bëjë publik këtë veprim edhe në faqen zyrtare të Kuvendit. Kështu ka thënë për Gazetën Express, Ismet Krasniqi, sekretar i përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës.

Sipas Krasniqit, mbetet vetëm të bëhet thirrja e seancës.

“Thirrja (data) e seancës konstitutive është e rregulluar me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit, pra nuk është në mandatin e Administratës”, ka thënë ai për Express.

“Sa u përket përgatitjeve për seancën konstituive për Legjislaturën e Gjashtë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Administrata e Kuvendit është e gatshme të ndërmarrë të gjitha veprimet e veta logjistike, në çdo kohë kur kërkohet nga ajo”.

“Pra, në momentin kur kërkohet nga Administrata, edhe përmes ueb-faqes së Kuvendit, do t’i bëjë publike veprimet qe do të ndërmerren”.

E pasi të mbahet seanca, do të ndodhë edhe votimi i Qeverisë. Kështu bëjnë të ditur përfaqësuesit e koalicionit PDK-AAK-Nisma (PAN), të cilët thonë se seanca e parë e Kuvendit pritet të mbahet gjatë kësaj jave.

Sipas tyre, kandidat për kryekuvendar nga koalicioni më i madh i dalë në zgjedhjet e 11 qershorit, pritet të jetë lideri i PDK-së, Kadri Veseli.

Mirëpo, ndonëse është raportuar se ka deputetë të AKR-së, të cilët do ta votojnë Qeverinë në krye me Ramush Haradinajn, zyrtarë të këtij subjekti kanë thënë të vendosur se asnjë deputet i AKR-së nuk do ta bëjë një gjë të tillë.

Ata madje kanë theksuar se nuk do ta votojnë as kandidatin për kryeparlamentar nga radhët e PAN-it, Kadri Veseli. Por pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e PAN-it kanë ritheksuar sërish se i kanë numrat e nevojshëm për ta bërë Qeverinë.