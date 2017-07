Seanca konstitutive e Kuvendit mbahet të hënën

Partnerët e koalicionit PDK, AAK dhe Nisma janë pajtuar që të hënën të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.

Burime të “Republika24” brenda këtij koalicionit kanë treguar se kjo është bërë në konsultim edhe me ndërkombëtarët.

“Po këtë ditë pritet të votohet edhe Qeveria Haradinaj”, ka pohuar burimi nga koalicioni PAN.

Ky burim ka treguar se Kadri Veseli do të jetë kandidat për kryetar të Kuvendit të Kosovës.

Ndërkaq koalicioni LAA dhe VV-ja flitet se janë duke u koordinuar se si do të veprojnë në hapat e tyre në zgjedhjen e institucioneve të reja, të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit.

“Republika24” ka marrë vesh se nuk ka variant “B”, që nënkupton se askush tjetër pos Ramush Haradinajt nuk do të jetë kandidat për kryeministër dhe as që do të mendohet që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Ky variant i fundit fuqishëm kundërshtohet nga ndërkombëtarët.