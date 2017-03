Së shpejti Kosova me dy skema pensionale: Pensioni Invalidor i Punës dhe Pensioni Familjar

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka njoftuar nëpërmes rrjetit social Facebook se javën që e lamë pas, grupet punuese finalizuan të gjitha procedurat e nevojshme që dy skema të reja pensionale, të fillojnë së aplikuari, brenda disa ditësh.

Abrashi shkruan se, pensioni invalidor i punës nënkupton pension për personat që pësojnë lëndime në punë apo fitojnë sëmundje profesionale gjatë marrëdhënies së punës; dhe pensioni familjar nënkupton pension i rregullt mujor për anëtarët e familjes në rast të vdekjes së të punësuarit, që ka qenë në marrëdhënie pune.

Ai thotë më tutje se këto dy skema të reja do përmirësojmë mirëqenien e qytetarëve, ku do të rrumbullakojmë gamën e pensioneve, sikurse do të forcojmë pozitën tonë karshi marrëveshjeve ndërshtetërore në fushën e pensioneve.

Ditëve në vijim Ministri Abrashi do ta njoftojnë më saktë opinionin, se kur mund të filloj aplikimi për këto skema. /KI/