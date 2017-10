Së shpejti fillon numërimi i votave me kusht

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bënë të ditur se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve pritet që shumë shpejt të nis numërimi i votave me kusht, votave me post dhe atyre nga personat me nevoja të veçanta.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i tha Radio Kosovës se numërimi i këtyre votave do të bëhet pasi të përfundoj skanimi i Listës Përfundimtare të Votuesve e cila është shfrytëzuar në vendvotimet në zgjedhjet 22 tetorit.

“Në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve është duke vazhduar skanimi i Listës Përfundimtare të Votuesve, e cila është shfrytëzuar në vendvotime në ditën e zgjedhjeve. Ky është hapi, pothuajse i fundit, para se të fillohet me numërimin e votave me kusht, sepse ky skanim na ndihmon të bëjmë krahasimet nëse një votues me kusht ka votuar edhe në vendvotimin e rregullt”, tha ai.

Puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është e orientuar në shpalljen sa më shpejt që është e mundur të rezultateve përfundimtare. Prioritet për KQZ-në është shpallja e rezultateve për kryetar të komunave dhe pastaj certifikimi i tyre, në mënyrë që të arrihet përgatitja e raundit të dytë të këtyre zgjedhjeve, i cili do të mbahet më 19 nëntor.