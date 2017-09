Së paku 70 milionë euro do t’i humbas Kosova nga ngërçi institucional

Kosova rrezikon t’i humbasë 70.5 milionë euro vetëm nga Bashkimi Evropian nëse deri në fund të vitit nuk bëhet konstituimi i institucioneve.

Ky është vetëm njëri nga fondet, në mesin e të tjerave, që mund të humbet, pasi vendi vazhdon të ketë krizë institucionale, raporton KTV.

Zyra e BE-së në Kosovë ka bërë të ditur se kjo shumë, që është e ndarë në dy pjesë, lidhet me fondet e Instrumentit të Ndihmës së Para-anëtarësimit, i njohur ndryshe si IPA.

Pjesa e parë, sipas tyre, ka të bëjë me projektet në vlerë prej 45.5 milionë euro, të financuara dhe të menaxhuara nga BE-ja dhe që është nënshkruar nga Komisioni Evropian dhe Qeveria në marsin e këtij viti.

Përderisa pjesa e dytë, sipas BE-së, mbulon Mbështetjen e Buxhetit për Administratë Publike në vlerë të 25 milionë eurove, gjë e cila pritet të nënshkruhet me Qeverinë.

KTV-ja ka bërë kërkesë edhe në zyrën e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të kuptuar shumën që institucionet e vendit do ta përfitonin nga ky institucion.

Bazuar në të dhënat e ofruara, FMN-ja kishte planifikuar t’i transferonte rreth 15 milionë euro në buxhetin e vendit në kuadër të marrëveshjes Stand By 4.

Por, që këto mjete nuk mund të dalin derisa ekzekutivi nuk i plotëson kushtet e parapara në Stand By 3, pjesë e së cilës ishin edhe ndryshimet që duhet t’i bëhen ligjit për veteranët.

Ndërkaq, në gushtin e këtij viti, qeveria kishte arritur marrëveshje me Bankën Botërore, nga e cila do të merrte kredi në vlerë prej rreth 34.4 milionë eurosh.

Këto marrëveshje kishin të bënin me financimin e projektit për konkurrueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport dhe financim shtesë për projektin për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Edhe këto mjete të nevojshme hyjnë në fuqi vetëm atëherë kur merret drita e gjelbër nga Kuvendi.

Në mungesë të këtyre mjeteve dhe në probleme për sigurimin e mjeteve për shkak të mungesës së rishikimit, Qeveria i mori 10 milionë nga ankandi me letrat me vlerë dhe që do të shkojnë në financim të buxhetit.