Schalke përjashton Adijajn për arsye disiplinore

Telashe në horizont për talentin shqiptar të Schalke 04, Donis Avdijaj

20-vjeçari është lënë jashtë listës së skuadrës që do të udhëtojë drejt resortit të Mittersill për arsye disiplinore.

Sipas klubit nga Genselkirchen, Avdiaj do të stërvitet me skuadrën e të rinjve gjatë kësaj periudhe. Marrëdhëniet e tij me Blutë Mbretërore janë krisur përfundimisht dhe këtë e konfirmon edhe Drejtori Sportiv, Christian Heidel.

Javën e shkuar ai nuk i kurseu kritikat ndaj sulmuesit duke e cilësuar jo korrekte sjelljen e tij, transmeton SS.

“Fakti që trajneri nuk është i kënaqur me të e ka një arsye”, theksoi Heidel.

Në miqësoren e dytë të zhvilluar ndaj Paderborn, trajneri i ri, Domenico Tedesco nuk e hodhi në fushë 20-vjeçarin për arsye disiplinore. Sipas numrit 1 të stolit, të gjithë lojtarët duhet të sillen si profesionistë dhe Avdiaj nuk e ka bërë një gjë të tillë, pasi nuk u bashkua me skuadrën në orarin e caktuar.

Edhe pse sulmuesi shqiptar u shfajësua duke thënë se ishte keqkuptuar, mesa duket, Schalke 04 ka vendosur të veprojë me dorë të hekurt, duke e nxjerrë jashtë projektit dhe me shumë mundësi edhe në tregun e transferimeve. Deri tani, Avdiaj ka luajtur nëntë ndeshje me fanellën e Schalke 04 në Bundesliga duke shënuar edhe dy gola. Ai ka një kontratë që e lidh me këtë klub deri në 30 Qershor të vitit 2019.

Gjatë periudhës Janar 2016-Maj 2016 ai u aktivizua në formë huazimi te Sturm Graz ku shënoi 10 gola në 42 ndeshje të luajtura.