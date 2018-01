SBAShK-u i pakënaqur me ngritjen e pagave prej 4%

SBAShK-u ka shprehur pakënaqësi me vendimin e Qeverisë së Kosovës për ngritjen e pagave prej 4 për qind, pavarësisht kërkesave të kësaj sindikate që kjo rritje të jetë më e madhe.

“Qeveria mbeti e barrikaduar pas vendimit të saj dhe në koordinim dhe me unitet të plotë të federatave sindikale në kuadër të BSPK-së do të vendosim që bashkërisht të veprojmë për të shprehur kundërshtimin dhe pakënaqësinë tonë për këtë qëndrim të Qeverisë dhe për çdo veprim sindikal anëtarësia në tërë Kosovën do të jetë e njoftuar me kohë përmes mediave dhe me forma tjera të komunikimit me ta”, thuhet në komunikatë.

SBAShK-u fton anëtarësinë që ta ruajnë unitetin shembullor dhe të përgatitet për veprime sindikale , të cilat do të ndodhin kur bashkërisht do të merremi vesh për to.

“I garantojmë mësimdhënësit se SBAShK-u edhe tani e tutje do të veprojë ashtu si vendos anëtarësia”, thuhet në komunikatë.