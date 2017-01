SBAShK- u angazhohet për Kosovën në UNESCO

SBAShK-u ka nisur me angazhimet për të kontribuar në përpjekjet për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.

Në kuadër të këtij angazhimi SBASHK-u i dërgoi apel mikut të madh e të dëshmuar në vitet më të vështira të arsimit të Kosovës, sekretarit të përgjithshëm të Internacionales Botërore të Arsimit, Fred van Leeuwen me lutjen që ai dhe miqtë tjerë të lobojnë te 400 sindikatat , gjegjësisht të 31 milionë anëtarët e EI-së dhe të qendrat e vendosjes në mënyrë që të ndihmohen përpjekjet për sigurimin e votave të nevojshme për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.

Në apelin e SBAShK-ut veç tjerash thuhet :

I nderuari Sekretar i përgjithshëm i Internacionales Botërore të Arsimit, z. Fred van Leeuwen duke njohur e respektuar angazhimin tuaj shumë të madh në shërbim të arsimit në botë e në veçanti përkushtimin tuaj shumë human për të mbështetur e ndihmuar përpjekjet e mësimdhënësve të Kosovës në vitet më të vështira në ruajtjen dhe mbajtjen gjallë të arsimit, kulturës dhe të shpresës për të ardhmen ,

Duke mos harruar kurrë përkushtimin tuaj dhe mundësinë që i keni dhënë përfaqësuesit të SBASAhK-ut që qysh në vitin e largët 1993 të prezantojë gjendjen tmerrësisht të vështirë të arsimit të Kosovës në ato vite ,

Duke mos harruar kurrë se falë angazhimit tuaj dhe miqve të tjerë të arsimit tonë SBAShK-u u bë anëtare me të drejta të barabarta në EI (Education International) që në vitin 1996 Ju drejtohemi me apelin që edhe një herë, si gjithmonë , të angazhoheni me tërë shpirtin e mundësitë tuaja që të loboni në të gjithë sindikatat anëtare të Internacionales Botërore të Arsimit dhe në qendrat e vendosjes në mënyrë që të sigurohen votat e mjaftueshme për pranimin e Kosovës në UNESCO.

I nderuari Sekretar i përgjithshëm i Internacionales Botërore të Arsimit, z. Fred van Leeuwen, ky angazhim juaji do të ishte shumë domethënës për SBAShK-un dhe popullin e Kosovës në tërësi sepse pranimi në UNESCO do të na bënte pjesë të familjes së madhe të popujve të qytetëruar në këtë organizatë dhe bashkërisht me ta do t’i mbronim e do të shijonim bashkërisht krenarinë për monumentet e lashta të trashëgimisë së përbashkët kulturore të popujve që jetojnë në Kosovë.

Të sigurt se me përkrahjen tuaj Kosova e ka më lehtë të bëhet anëtare e UNESCO-s ju përshëndesim.