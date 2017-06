SBAShHK-u fiton një rast në gjykatë për arsimtarët pensionistë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Kosovës njofton se ka fituar një rast në Gjykatë që ka të bëjë me pagat e arsimtarëve të pensionuar.

Sipas SBAShK-ut Gjykata Themelore në Mitrovicë, dega në Vushtrri ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e SBAShK-ut ku ka fituar në gjykatë betejën e parë me komunat dhe të 13 anëtarët e e pensionuar të kësaj sindikate do të marrin vlerën e 3 pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe vlerën e 3 pagave në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit.

“SBASHK-u kishte provuar që përmes takimeve e me dialog me institucionet e pushtetit lokal të realizojë të drejtën e garantuar në nenin 36 të Kontratës Kolektive për të punësuarit në arsim, që janë anëtarë të SBAShK, që me rastin e pensionimit të gëzojnë shpërblimet jubilare dhe tri pagat me rastin e pensionimit . Qeveritë komunale kishin hezituar ta kryenin këtë obligim dhe prandaj SBAShK-u kishte grumbulluar dokumentacionin e duhur për anëtarët e vetë të pensionuar në vitet 2015 e 2016 dhe kishte ngritur padi në gjykatat gjegjëse në të gjitha komunat e Kosovës”, thuhet në njoftim.

E para ka nisur procedurën dhe ka mbajtur dy seanca lidhur me padinë e SBAShK-ut ndaj komunave Dega në Vushtrri e Gjykatës Themelore në Mitrovicë.

“Kjo gjykatë pasi ka dëgjuar mbrojtjen e SBAShK-ut dhe ka administruar provat ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e SBAShK-ut. Në këtë mënyrë SBAShK-u fitoi në gjykatë betejën e parë me komunat dhe të 13 anëtarët e pensionuar të kësaj sindikate do të marrin vlerën e 3 pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe vlerën e 3 pagave në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit.

SBAShK-u pret që shumë shpejtë edhe gjykatat nëpër komunat tjera të nisin me seancat dhe me procedurën e dëgjimit të palëve dhe të administrimit të provave në mënyrë që gjithë anëtarët e kësaj sindikate të pensionuar në vitet 2015 e 2016 të marrin shumën e 6 pagave , ashtu si ua garanton Kontrata Kolektive e nënshkruar nga SBAShK dhe MAShT”, thuhet në njoftim.